Ученые нашли сходство в эмоциях животных и людей

Ученые из Северной Ирландии провели исследование, в результате которого были найдены сходства в эмоциональных реакциях животных и людей.

Так, команда исследователей из университета Белфаста обнаружила, что поведение многих животных зависит от настроения и эмоций, особенно в конкурентной среде. Специалисты изучили, как конкуренция и соревнования, предполагающие доступ к необходимым ресурсам для выживания и продолжения рода влияют на настроение животных.

Исследователи выяснили, что потерпевшие неудачу звери могут еще долго страдать от негативных переживаний, которые влияют на их настроение и демотивируют. Из-за этого они, к примеру, могут избегать драк и не вступать в новое соперничество. Тогда как одержавшие верх животные наоборот поверят в свои силы и с большей охотой станут бороться за «место под Солнцем». Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев выделил наиболее распространенные пугающие факторы для животных: незнакомый шум (гроза, взрывы петард, выстрелы), чужие люди, путешествия на автомобиле, темнота, одиночество и поездка к ветеринару.