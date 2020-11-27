Врач рассказал о влиянии частых беременностей на женский организм

Гинеколог-репродуктолог Денис Огородников рассказал «Звезде», как на женском здоровье сказываются частые роды. По его словам, даже одна благополучная беременность с рождением здорового ребенка это тяжело и заметно сказывается на здоровье женщины.

«Десять беременностей подряд уже тем более сказываются. Но особенность заключается в том, что выносливость в этом плане у женщин очень разная, как ни странно, и некоторые женщины могут восстановиться», - отметил врач.

Огородников указал, что эффекты, которые беременность оказывает на здоровье, являются также разными у разных женщин, но в целом с физиологической стороны вынашивание и рождение ребенка, особенно частое, сказывается не слишком положительно.

«Его же нужно обеспечить всем необходимым, он же берет без спроса. Потеря каких-то необходимых веществ в виде минералов или витаминов, безусловно, на здоровье скажется»

Специалист добавил, что в какой-то момент каждая следующая беременность становится все более рискованной из-за возможных осложнений.

Ранее американские ученые установили, что беременные женщины в два раза чаще умирают от коронавирусной инфекции. Такую статистику специалисты связали с повешенным потреблением кислорода во время беременности, учащенным пульсом, уменьшением емкости легких и общими изменениями иммунной системы.