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Названа самая популярная мама в литературном мире

Анна Берестовая
23:36 27.11.2020
Рейтинг популярности персонажей составили к наступающему Дню матери.
Названа самая популярная мама в литературном мире
© Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com Globallookpress

Самой популярной матерью в мире литературы была выбрана героиня известнейшей серии романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере – Лили Поттер.

На третьем месте также оказался персонаж британской писательницы – многодетная мать рыжего семейства Молли Уизли. На втором месте оказалась Римма – мама Дяди Федора из книг Эдуарда Успенского.
Такой рейтинг составили ко Дню матери, в этом году выпавшему на 29 ноября, в ЛитРес. Об этом пишет ТАСС.

Лили Поттер оказалась лидером и в топе героинь кинофильмов. Сразу после нее по популярности расположилась героиня «Игры Претолов» Дейенерис Таргариен, известная как мать драконов. Третье место заняла давшая кров маленькому мамонтенку слониха из советского мультфильма «Мама для мамонтенка».

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