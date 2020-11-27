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Семь человек погибли в двух ДТП под Краснодаром

Кирилл Васин
23:43 27.11.2020
На нерегулируемом железнодорожном переезде в городе Усть-Лабинске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом.
Семь человек погибли в двух ДТП под Краснодаром
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В разных районах Краснодарского края с разницей в несколько минут произошли два ДТП, в которых погибли семь человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЮФО, на нерегулируемом железнодорожном переезде в городе Усть-Лабинске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии погибли четыре человека.

Также, как сообщает СМИ, в Туапсинском районе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda не справился с управлением и врезался в грузовик. Погибли водитель и два пассажира легковушки.

Ранее в Краснодарском крае произошло другое страшное ДТП. На дороге столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Погибли шесть человек.

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