Смерч, ливень и град: на юг России обрушилась непогода
В Сочи льдины разбили окна домов. На десятках машин - вмятины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На юг России обрушилась непогода. Жителей Сочи напугал огромный смерч, который образовался в Черном море рядом с микрорайоном Лазаревское. Гигантская воронка прошла всего в нескольких сотнях метров от побережья.
На сам город обрушился мощный град диаметром несколько сантиметров. Кое-где льдины разбили окна домов. На десятках машин - вмятины.
После этого в Сочи прошел сильный дождь. Ливневки не справились с потоками воды, и проезжая часть оказалась затопленной. В настоящее время в городе действует экстренное предупреждение.