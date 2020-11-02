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Смерч, ливень и град: на юг России обрушилась непогода

Иван Линдеманн
07:23 02.11.2020
В Сочи льдины разбили окна домов. На десятках машин - вмятины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На юг России обрушилась непогода. Жителей Сочи напугал огромный смерч, который образовался в Черном море рядом с микрорайоном Лазаревское. Гигантская воронка прошла всего в нескольких сотнях метров от побережья.

На сам город обрушился мощный град диаметром несколько сантиметров. Кое-где льдины разбили окна домов. На десятках машин - вмятины.

После этого в Сочи прошел сильный дождь. Ливневки не справились с потоками воды, и проезжая часть оказалась затопленной. В настоящее время в городе действует экстренное предупреждение.

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