Смерч, ливень и град: на юг России обрушилась непогода

На юг России обрушилась непогода. Жителей Сочи напугал огромный смерч, который образовался в Черном море рядом с микрорайоном Лазаревское. Гигантская воронка прошла всего в нескольких сотнях метров от побережья.

На сам город обрушился мощный град диаметром несколько сантиметров. Кое-где льдины разбили окна домов. На десятках машин - вмятины.

После этого в Сочи прошел сильный дождь. Ливневки не справились с потоками воды, и проезжая часть оказалась затопленной. В настоящее время в городе действует экстренное предупреждение.