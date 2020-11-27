В стране и мире Врач рассказал, влияют ли женские гормоны на заболеваемость COVID-19 Анна Берестовая Специалист подчеркнул, что легче переносят и меньше заражаются коронавирусной инфекцией и дети. © Фото: pixabay.com Меньшая заболеваемость коронавирусной инфекцией среди женщин едва ли имеет отношение к действию женских половых гормонов. Такое мнение высказал в интервью «Звезде» гинеколог-репродуктолог Денис Огородников. «Дело не в гормонах. Дело в том, что женщины в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, ОРВИ. Я думаю, в этом основная причина. Потому что так же можно подтянуть и информацию о детях, какие-нибудь гормоны у них придумать. Просто болезнь, которой женщины меньше болеют», - обозначил он. Ранее российский иммунолог отмечал, что эстрогены иначе, чем мужские половые гормоны реагируют на проникновение коронавирусной инфекции в организм, делая более эффективным даже минимальный иммунный ответ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика