В Госдуме предложили сделать 3 сентября праздничным днем

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил сделать день окончания Второй Мировой войны – 3 сентября – выходным днем. Соответствующий законопроект уже был разработан.

В пояснительной записке указано, что включения 3 сентября в список праздничных дней обусловлен укреплением «народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом».

Отмечается, что в правительстве инициативу не поддержали – введение нового выходного приведет к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда, и бюджетных расходов.