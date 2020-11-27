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В Госдуме предложили сделать 3 сентября праздничным днем

Алексей Курильченко
22:58 27.11.2020
В этот день отмечается окончание Второй мировой войны.
В Госдуме предложили сделать 3 сентября праздничным днем
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил сделать день окончания Второй Мировой войны – 3 сентября – выходным днем. Соответствующий законопроект уже был разработан.

В пояснительной записке указано, что включения 3 сентября в список праздничных дней обусловлен укреплением «народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом».

Отмечается, что в правительстве инициативу не поддержали – введение нового выходного приведет к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда, и бюджетных расходов.

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