ЦПВС: за сутки боевики совершили 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
Подразделениями российской военной полиции было продолжено патрулирование в провинции Алеппо из Аджами в направлениях Авшария и Мембидж.
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации.
«Зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра*", из них 12 в провинции Идлиб , 9 - в провинции Латакия, 4 - в Алеппо и 7 обстрелов в провинции Хама», - уточнил он на брифинге.
Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.
Помимо этого, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Бтейман и обратно.
*Запрещенная на территории России террористическая организация