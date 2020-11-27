В стране и мире ЦПВС: за сутки боевики совершили 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии Ирина Киселенко Подразделениями российской военной полиции было продолжено патрулирование в провинции Алеппо из Аджами в направлениях Авшария и Мембидж. © Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации. «Зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра*", из них 12 в провинции Идлиб , 9 - в провинции Латакия, 4 - в Алеппо и 7 обстрелов в провинции Хама», - уточнил он на брифинге. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. Помимо этого, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Бтейман и обратно. *Запрещенная на территории России террористическая организация В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика