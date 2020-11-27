«Большой сюрприз для маленькой компании»: сотрудница нижегородского банка обвиняется в хищении денег с кредитов

Управляющая одного из банков Нижегородской области Ольга Барышева обвиняется в хищении денег. По словам клиентов, она оформляла им кредиты на большие суммы, а лишние деньги оставляла себе.

Предполагается, что обманутыми оказались около 50 человек. Суммы кредитов были разные – от ста тысяч рублей до миллиона и более. Отмечается что задолженностей по выплатам нет, график погашения соблюдается во всех случаях - финансовых потерь пока никто не понес.

В банке уже признали факт должностного нарушения, однако в полиции дело не принимают – вина Барышевой еще не доказана. Сама Ольга вину не признает, ведет себя с журналистами агрессивно и угрожает судебными исками за клевету.