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«Большой сюрприз для маленькой компании»: сотрудница нижегородского банка обвиняется в хищении денег с кредитов

Алексей Курильченко
Алексей Дегтярев
22:50 27.11.2020
По словам местных жителей, Ольга Барышева оформляла на клиентов кредиты, а деньги оставляла себе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Управляющая одного из банков Нижегородской области Ольга Барышева обвиняется в хищении денег. По словам клиентов, она оформляла им кредиты на большие суммы, а лишние деньги оставляла себе.

Предполагается, что обманутыми оказались около 50 человек. Суммы кредитов были разные – от ста тысяч рублей до миллиона и более. Отмечается что задолженностей по выплатам нет, график погашения соблюдается во всех случаях - финансовых потерь пока никто не понес.

В банке уже признали факт должностного нарушения, однако в полиции дело не принимают – вина Барышевой еще не доказана. Сама Ольга вину не признает, ведет себя с журналистами агрессивно и угрожает судебными исками за клевету.

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