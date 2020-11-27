Онищенко призвал россиян вылить в унитаз все запасы спиртного на Новый год

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян избавиться от запасов алкоголя на новый год - интенсивность работы «скорой» в праздники возрастает в три раза - приходится спасать народ от перепоя и переедания.

«Запасы алкоголя вылить в раковину, а еще лучше – в унитаз… У кого есть автомобили, - спиртное, которое вы припасли к празднику и на новогодние каникулы, можно использовать вместо омывателя стекол, который, по-моему, делается сейчас такого качества, что даже стекла разъедает», - заявил Онищенко в ходе беседы с «Комсомольской Правдой».

Также депутат призвал россиян грамотно отнестись к употреблению пищи в новогодние праздники – вместо обильного переедания в новогоднюю ночь он посоветовал грамотно распределить запасы еды на все каникулы.