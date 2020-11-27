Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт РАН заявил, что ФРГ намеренно портит отношения с Россией

Алексей Курильченко
21:47 27.11.2020
По мнению Игоря Максимычева, глава военного ведомства Германии выдала всем реальные внешнеполитические намерения Германии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев прокомментировал «Звезда» призыв ФРГ разговаривать с Россией «с позиции силы». По его мнению,такое отношение к России со стороны Германии наблюдается уже долгое время.

«Все время нахождения в канцлерстве Меркель стремилась испортить отношения Германии и России. В этом плане министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр можно рассматривать как "наследницу" Меркель. Однако Крамп-Карренбауер показала свое полное незнание правил ведения внешней политики – говорить то, что хотят услышать люди из власти. А Аннегрет проболталась и выдала всем реальные намерения Германии по отношению к России», - сообщил «Звезде» Максимычев.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что слова министра обороны ФРГ не способствуют укреплению безопасности в Европе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:57 В стране и мире
Москва одержала победу в главной номинации World Travel Awards 2020
18:39 Армия
Видео
Высокая ответственность: к восстановлению инфраструктуры на острове Русский подключились военнослужащие
17:58 Мнение
мнение
Оказывать на РФ давление бесполезно: политолог прокомментировал призыв ФРГ говорить с Россией «с позиции силы»
17:13 В стране и мире
В Минздраве назвали сроки начала вакцинации россиян от коронавируса
15:51 ОПК
Видео
«Павел Державин» вошел в состав Черноморского флота: кадры с борта корабля
Популярное
Популярное
Возле Солнца обнаружили НЛО в 25 раз больше Земли
В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
Видео
«А зрители готовы?»: Пригожин раскритиковал предложение позвать на «голубой огонек» Моргенштерна
Видео
Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.