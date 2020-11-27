Эксперт РАН заявил, что ФРГ намеренно портит отношения с Россией

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев прокомментировал «Звезда» призыв ФРГ разговаривать с Россией «с позиции силы». По его мнению,такое отношение к России со стороны Германии наблюдается уже долгое время.

«Все время нахождения в канцлерстве Меркель стремилась испортить отношения Германии и России. В этом плане министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр можно рассматривать как "наследницу" Меркель. Однако Крамп-Карренбауер показала свое полное незнание правил ведения внешней политики – говорить то, что хотят услышать люди из власти. А Аннегрет проболталась и выдала всем реальные намерения Германии по отношению к России», - сообщил «Звезде» Максимычев.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что слова министра обороны ФРГ не способствуют укреплению безопасности в Европе.