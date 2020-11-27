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В Амстердаме вокруг затонувшего корабля построят музей

Ирина Киселенко
21:43 27.11.2020
Корабль «Amsterdam» затонул в 1749 году неподалёку от британского Гастингса в Ла-Манше.
В Амстердаме вокруг затонувшего корабля построят музей
© Фото: ZJArch Facebook

Нидерландское архитектурное бюро опубликовало проект музея, который планируется открыть в Амстердаме вокруг затонувшего корабля. Об этом бюро ZJA сообщило на своем сайте.

В создании музея принимают участие власти города власти города, археологи, кораблестроительная верфь и грузовая компания, которые должны поднять затонувший корабль, поместив в специальный док, где посетители смогут наблюдать за исследованием судна.

«Сочетание технологий и культурного наследия, представленное таким образом, представит новую историю Амстердама и голландское колониальное прошлое», - говорится в сообщении.

Корабль затонул в одну из январских ночей в 1749 году возле пролива Ла-Манш недалеко от английского города Гастингс. Корабль принадлежал голландской Ост-Индской компании «Amsterdam». В ту ночь судно потеряло управление и команде пришлось добираться до берега самостоятельно. Всего на борту находилось 330 человек, они смогли добраться целыми и невредимыми.

Корабль за несколько последующих месяцев ушёл на семь метров под песок.

Для учёных корабль представляет «капсулу времени», в которой сохранилось много материала для исследования. Учёные 40 лет ищут способы изучить судно, однако из-за эрозии и сложностей с организацией археологических работ у Гастингса, им это не удавалось.

Теперь ученые пришли к выводу, что судно нужно поднять на поверхность в специальном доке вместе с водой, а потом доставить его в Амстердам, где вокруг корабля устроят музей, позволив посетителям наблюдать за исследовательскими работами.

Ранее в американском штате Юта обнаружили загадочный металлический монолит высотой около трех метров. О находке сообщили экологи - они обнаружили объект во время наблюдения с вертолета за миграцией парнокопытных. Стальная структура, воткнутая в землю, была замечена среди гор.

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