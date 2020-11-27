«Путь Дракона»: 80 лет со дня рождения Брюса Ли

В пятницу, 27 ноября, легендарному актеру Ли Сяо Луну, более известному как Брюс Ли, могло бы исполниться 80 лет. За свою недолгую кинокарьеру он снялся в многих гонконгских боевиках, которые сделали актера кумиром среди мальчишек эпохи видеосалонов. Многих из них актер вдохновил заниматься боевыми искусствами и постичь тот самый «Путь Дракона».

«Когда я был ребенком, я очень любил фильмы Брюса Ли. Повторял движения за ним и это определило мой жизненный путь, вдохновил заниматься боевыми искусствами. Брюс Ли оставил людям не только свое кунг-фу, но и свои мысли и дух» - вспоминает основатель московской школы цигун и кунг-фу Ши Янбин.

Ли стал знаменит за счет скорости и силы своих ударов. Некоторые боевые сцены с его участием приходилось снимать со скоростью тридцать два кадра в секунду вместо обычных двадцати четырех. Сам актер говорил, что все это возможно, если правильно питаться и держать тело в тонусе. Желая изучить искусство кунг-фу, к Ли приходили многие знаменитости, включая и Элвиса Пресли.

На родине актера в Гонконге была установлена бронзовая статуя, а постеры и VHS-пленки продаются втридорога. Парадоксально, что в начале карьеры в США Брюса Ли буквально ненавидела вся китайская община, так как актер охотно раскрывал тайны боевых искусств «белым ученикам».

Брюс Ли скончался в возрасте 32 лет из-за отека мозга, вызванного аллергической реакцией на вещество мепробамат, которое содержалось в таблетке от головной боли. Актер скончался прямо во время съемок нового фильма «Игра смерти».