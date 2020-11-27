Москва одержала победу в главной номинации World Travel Awards 2020

Москва победила в международной туристской премии World Travel Awards 2020 в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы», - сообщил мэр Москвы на своей странице «ВКонтакте».

Руководство премии отметило, что в 2020 году рекордное число пользователей приняло участие в голосовании World Travel Awards.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Ежегодно премия вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов.

Каждый год в рамках премии проводится серия гала-церемоний по всему миру, которая завершается гранд-финалом в конце года.

В этом году финал международной премии прошел в Москве.