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Москва одержала победу в главной номинации World Travel Awards 2020

Ирина Киселенко
20:57 27.11.2020
Церемония награждения прошла в формате онлайн-трансляции.
Москва одержала победу в главной номинации World Travel Awards 2020
© Фото: pixabay.com

Москва победила в международной туристской премии World Travel Awards 2020 в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы», - сообщил мэр Москвы на своей странице «ВКонтакте».

Руководство премии отметило, что в 2020 году рекордное число пользователей приняло участие в голосовании World Travel Awards.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Ежегодно премия вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов.

Каждый год в рамках премии проводится серия гала-церемоний по всему миру, которая завершается гранд-финалом в конце года.

В этом году финал международной премии прошел в Москве.

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