Tesla отзовет десятки тысяч произведенных автомобилей

Компания Tesla сообщила о том, что отзывает десятки тысяч автомобилей Model X – в конструкции крыши выявлены дефекты.

В компании сообщили, что выявленный дефект может привести к тому, что при движении с машин могут отлетать куски крыши, которые могут представлять опасность для других участников движения. Из КНР будет отозвано 870 автомобилей. Помимо этого, будет отозвано 9136 машин, произведенных с сентября 2015 по июль 2016 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также компания отзовет 401 автомобиль Model Y – при сборке системы рулевого управления некоторые болты были затянуты недостаточно сильно – это может привести к потере управления. В компании подчеркнули, что все дефекты будут исправлены бесплатно.