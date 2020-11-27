Адвокат сообщила об ухудшении состояния Федосеевой-Шукшиной из-за видео с Алибасовым

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщило об ухудшении состояния своей клиентки после демонстрации видеозапись с участием Бари Албиасова и его любовницы. По словам Вербицкой, команда композитора намеренно совершает действия, которые могут нанести вред Федосеевой-Шукшиной.

«Сегодня кто-то показал Федосеевой-Шукшиной видео с участием Алибасова – ей стало дурно. Пришлось вызвать скорую – у Лидии Николаевной резко подскочило давление, ей стало нечем дышать. Совершенно очевидно, что Алибасов со своей командой намеренно совершают жесткие действия, которые могут нанести удар по здоровью Лидии Николаевны» - сообщила Вербицкая «Звезде».

Также адвокат отметила, что ее команда приняла решение ограничить подзащитную от «выпадов» Алибасова. Ранее сообщалось, что Бари Алибасова вызвали на допрос в Следственный комитет – разбирательство о владении квартиры и мошенничестве может перейти в уголовную плоскость.