Житель Москвы получил штрафы за нарушения ПДД на миллион рублей

В Москве полиция привлекла к ответственности водителя, у которого более 700 нарушений ПДД на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции за ним числится 718 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД РФ на общую сумму 1 миллион 80 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Нарушитель был задержан в рамках профилактической работы сотрудниками ГИБДД.

«В отношении нарушителя составлено 718 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания"», - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в России в 2021 году появится открытая цифровая платформа с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения. Отмечается, что в доступе будут сведения не только о гражданах России, но и об иностранцах, которые ездят за рулем в нашей стране.