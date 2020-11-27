В стране и мире Лещенко не согласен с тем, что Меладзе нежелательный артист на «Голубом огоньке» Ирина Киселенко Артист мог попасть в антирейтинг из-за своего призыва бойкотировать новогодние шоу. © Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал несправедливым то, что Валерий Меладзе возглавляет список звезд, которых не хотят видеть на новогоднем «Голубом огоньке». Лещенко напомнил о призыве Меладзе бойкотировать новогодние телешоу. Таким образом певец хотел выразить протест против ограничений по коронавирусу. По словам Лещенко, исполнитель своими словами мог обострить ситуацию. «Вот он не хочет для нас выступать, допустим, но это несправедливо по отношению к Меладзе, потому что он на сегодняшний день остается одним из самым востребованных артистов, если говорить о его концертной деятельности», - пояснил народный артист. По мнению Лещенко, Меладзе попадет в тройку востребованных артистов, если устроить опрос по всей России. В середине ноября Валерий Меладзе призвал российских артистов не участвовать в съемках различных новогодних программ из-за COVID-19. Ранее продюсер Евгений Морозов рассказал о том, как артисты зарабатывают в период пандемии. По его мнению артисты при желании легко могут найти способ заработка во время новогодних праздников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика