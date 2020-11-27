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МИД РФ заявил протест с связи с заходом эсминца США в бухту Петра Великого

Алексей Курильченко
19:57 27.11.2020
В ведомстве назвали инцидент «откровенной провокацией».
МИД РФ заявил протест с связи с заходом эсминца США в бухту Петра Великого
© Фото: defense.gov

Министерство иностранных дел России заявляет протест в связи с фактом нарушения границ водных территорий России. Ранее американский эсминец «Джон Маккейн» нарушил границы России в районе бухты Петра Великого. В МИД России назвали этот инцидент провокацией.

«МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в Вашингтоне прекрасно осведомлены о позиции России в отношении данной акватории и подчеркнули, что утверждать иное недопустимо.

«Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия», - подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что о вторник большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого.

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