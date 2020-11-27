В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении запрета на проведение в регионе массовых мероприятий со зрителями – действие продлено до 13 декабря. Документ опубликован на сайте областного правительства.

«Запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», - сообщается на странице губернатора в Telegram.

Также продлен запрет на посещение музеев, включая музеи-заповедники и дворцово-парковые ансамбли. Под исключение попадают физкультурные мероприятия и тренировки спортсменов без присутствия зрителей.