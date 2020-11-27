Глава МИД Ирана заявил о причастности Израиля к убийству ученого
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил о наличии свидетельств причастности Израиля к убийству физика Мохсена Фахризаде, который возглавлял организацию исследований инноваций Министерства обороны страны.
«Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне», - написал Зариф на своей странице в Twitter.
Также министр призвал Евросоюз и все международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить «акт государственного терроризма».
Ранее сообщалось, что иранский физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате покушения. Нападение произошло в городе Абсард в провинции Тегеран.