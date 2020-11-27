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В Подмосковье объявился медведь-шатун

Ирина Киселенко
19:20 27.11.2020
Опасного соседа местные жители увидели в Мытищах.
В Подмосковье объявился медведь-шатун
© Фото: pixabay.com

В Подмосковье жители поселения Федоскино и микрорайона Луговая увидели медведя-шатуна. Планируется, что охотоведы отловят медведя и отвезут подальше в лес. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

«Разумеется, он (отлов - прим.ред.) будет проведен так, чтобы не причинить зверю вреда или стресса. После этого животное будет перемещено в привычную ему среду обитания, удаленную от населенных пунктов», - сообщил министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По словам специалистов, у бурого медведя еще есть время, чтобы залечь в спячку. Обычно медведи ложатся в берлогу в декабре, но видимо у животного еще не достаточно веса.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области как вид, резко сокращающийся в численности и нуждающийся в особой охране.

«В Подмосковье осталось не более 10-15 особей, и климатические изменения последних лет ставят их жизни под угрозу. Мы сделаем все возможное для спасения медведя», - подчеркнул Разин.

Ранее двое подросших рысят попали в объектив фотоловушки, установленной работниками охотнадзора Кировской области. Пушистые котята вышли на лесную поляну, где нашли комочек глины или сухой травы, ставший для них своеобразным клубком, который они с удовольствием подбрасывали и перекатывали с места на место.

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