Убийства, вымогательства и лидерство в преступной иерархии: завершено громкое дело Шишкана

Следствие завершило расследование по громкому делу об организованной преступной группировке Олега Медведева (Шишканова, криминальная кличка Шишкан или Олег Раменский) в Подмосковье. Об этом сегодня сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Шишкану и его ОПГ инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии и д.р. (ст.ст.105, 163, 111, 222, 209, 210, 210.1 УК РФ). Вскоре фигуранты уголовного дела и их защитники приступят к ознакомлению с овсеми материалами.

Одно из самых жестоких преступлений, в которых подозревают Медведева и его соучастников, - жестокое убийство гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. В 2012 году они пропали без вести. Среди одной из версий случившегося рассматривались разногласия между Сидоровой и Медведевым, который в 90-е годы являлся криминальным авторитетом и имел большое влияние в Раменском районе Подмосковья.

Следователи осмотрели дом Сидоровой и нашли там следы крови и признаки волочения тел. А спустя несколько дней после исчезновения семьи в Воскресенском районе Московской области был найден сгоревший автомобиль, возле которого лежала перчатка с биологическими следами племянника Сидоровой.

Соучастники преступления бросили свои силы на то, чтобы направить следствие по ложному пути: в частности, неожиданно всплывали некие свидетели, которые якобы видели Сидорову живой. А в СМИ появлялись всевозможные публикации о бегстве семьи за границу. Несколько лет следствие проверяло версию о причастности Медведева к их исчезновению, допрашивая огромное количество людей. Одновременно с этим проходили всевозможные обыски, экспертизы. Но из-за отсутствия весомых доказательств предъявление обвинений преступной группе не имело никаких оснований.

В 2019 году уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Следователи заново изучили все документы, допросы свидетелей, улики. Так как за исчезновением Сидоровых последовала безвозмездная передача земли племзавода некоему жителю города Раменское, который имел непосредственное отношение к Олегу Медведеву, в СК сделали вывод, что именно Шишкан является выгодоприобретателем и организатором преступления. Но косвенные улики не подтверждали его вину.

Дело сдвинулось с места, когда следователи узнали о планах Медведева после празднования своего 55-летия уехать покинуть страну. Тогда было принято решение задержать его. Вместе с ним задержали участника преступного сообщества Эдуарда Харькова, который всячески пытался препятствовать задержанию Шишкана. Это стало сигналом к бегству для других участников преступной группы, некоторые даже сбежали за границу. Однако подразделения Главного управления уголовного розыска МВД и ФСБ за несколько месяцев вычислили их местонахождение.

Один из задержанных соучастников заговорил. Он раскрыл все обстоятельства убийства и указал на место захоронения трех членов семьи Сидоровой. Тела были обнаружены, наконец можно было предъявить Медведеву обвинения в убийстве.

В ходе этого расследования следователи оценили масштабы преступной деятельности Шишкана. Задержания участников преступного сообщества продолжались вплоть до октября 2020 года.

Сейчас Шишкан активно работает над созданием «положительного» имиджа в глазах общественности. Как заметили в СК, в последнее время в СМИ и соцсетях часто можно увидеть информацию о том, что Медведев - якобы крупный бизнесмен и меценат, жертвовавший огромные средства на благотворительность и поддержку футбольного клуба «Сатурн» в Раменском районе, а уголовное дело против него - «результат желания некоторых влиятельных лиц расправиться с Медведевым через правоохранительные органы». Как пояснило следствие, такую линию защиты Шикану выстроили новые адвокаты. Причем выбрана она была не сразу. Со своей первой командой Медведев делал ставку на признание его невменяемым, но эта попытка провалилась. Тогда Шишкан поменял команду и попытался затянуть следствие любыми способами.

В действительности, как указывает следствие, Медведев не был предпринимателем. Он не имел легальных источников дохода, а единственный налог, который был им уплачен, составил всего 630 рублей с дохода в размере 6999 рублей. Сам Шишкан объяснил невыплату налогов своими принципами, утверждая, что платил их «так, как считал для себя приемлемым». Подтверждения не нашли и утверждения о якобы благотворительных началах Медведева.

Следственные действия по уголовному делу завершились. Как отметили в СК, у Медведева больше нет иллюзий о его неприкосновенности, а защите ничего не остается, как всеми способами затягивать процесс ознакомления с делом и добиваться изменения своему подзащитному другой меры пресечения при поддержке своих влиятельных знакомых.

Тем временем, в отношении соучастников Медведева, которым удалось сбежать за границу, расследование дела продолжается. В СК не исключают, что в его рамках вскроются новые обстоятельства и даже новые лица, которые в свое время предстанут перед судом.