В Иране террористы убили физика Мохсена Фахризаде

Иранский физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате покушения. Об этом сообщили в пресс службе-ведомства.

«Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован», - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что врачи не смогли спасти ученого - он скончался в больнице. Нападение произошло в городе Абсард в провинции Тегеран. Ученый получил смертельные ранения в результате взрыва и расстрела. В результате теракта также погибло еще три человека.