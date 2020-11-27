По факту смертельного ДТП на Кубани возбуждено уголовное дело

В отношении участника смертельного ДТП в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Краснодарскому краю.

По данным правоохранительных органов, пассажирская «Газель» столкнулась с грузовиком на участке автодороги Выселки - Кирпильская. В результате столкновения погибли шесть человек, восемь доставлены с больницу.

«В отношении 19-летнего водителя автомобиля "Газель", участника ДТП, в котором погибли шесть человек, а также восемь пострадали, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что «Газель» не была оборудована пассажирскими сиденьями - вместо них вдоль бортов были установлены лавки.