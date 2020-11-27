В Минздраве назвали условие выработки популяционного иммунитета к коронавирусу

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что необходимо для выработки популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

«Популяционный иммунитет достигается и вакцинацией, и уже формируется после перенесенного заболевания», - передает РИА Новости слова Мурашко.

Отмечается, что люди, которые уже переболели коронавирусом, могут столкнуться с повторным заражением. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что бывшие коронавирусные пациенты также нуждаются в вакцинации.

Ранее в Минздраве назвали сроки начала вакцинации россиян от коронавируса. Ее следует ожидать в январе-феврале. На данный момент идет масштабирование производства.