В Нальчике возбудили уголовное дело после нападения учеников на педагога

В Нальчике по факту нападения учеников на педагога возбудили уголовное дело. Об этом сообщил прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД и службы судебных приставов Заур Бжамбеев.

«По факту в отношении напавших на учителя лиц СУ УМВД по г.о. Нальчик возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - сообщил Бжамбеев.

Было установлено, что родственник ученика 8-го класса образовательного учреждения и его друг, находясь в школе, стали наносить учителю телесные повреждения. Преподавателем с целью самообороны были совершены выстрелы из травматического оружия.

В результате инцидента учитель с различными повреждениями доставлен в лечебное учреждение.

С целью координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Игорь Дармилов и прокурор Залим Тлостанов.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям нападавших и рассмотрен вопрос о законности ношения и хранения учителем травматического оружия.

Конфликт произошел 27 ноября между учеником 8-го класса и его преподавателем касательно учебного вопроса.