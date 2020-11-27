Военнослужащие ЦВО эвакуировали Ан-124, застрявший в грунте после аварийной посадки

Военные инженеры Центрального военного округа помогли эвакуировать самолет Ан-124 «Руслан», который застрял в грунте после аварийной посадки в Новосибирске. Инцидент произошел 13 ноября.

По сообщениям пилотов, самолет начал буквально «разваливаться в воздухе». Капитан воздушного судна запросил разрешения на аварийную посадку в аэропорту Толмачево. Однако гигантский самолет выкатился за пределы посадочной полосы, повредил крылья, шасси и фюзеляж, а затем намертво застрял в грунте. Дальнейшее расследование показало, что причиной инцидента стала поломка одного из двигателей.

По одной из версий, двигатель повредился из-за ошибок в ремонте. На данный момент авиакомпания «Волга-Днепр», которой принадлежит поврежденный самолет, приостановила полеты всех своих «Русланов».