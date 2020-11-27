На ВДНХ открылся главный каток страны

На ВДНХ начал свою работу главный каток страны.

В этом сезоне появилась новая система входа на каток.

Сеансы остались прежними - со вторника по пятницу с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00, по выходным с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00. Однако зайти возможно только в определенное время согласно купленному билету. Это позволит ограничить количество человек на территории катка до 50% от его возможной заполняемости.

На всей территории катка необходимо придерживаться социальной дистанции 1,5 метра, в павильонах проката и других закрытых помещениях необходимо носить маски.

Продажа билетов осуществляется только онлайн.