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На ВДНХ открылся главный каток страны

Алена Миронова
17:56 27.11.2020
Он будет работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

На ВДНХ начал свою работу главный каток страны.

В этом сезоне появилась новая система входа на каток.

Сеансы остались прежними - со вторника по пятницу с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00, по выходным с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00. Однако зайти возможно только в определенное время согласно купленному билету. Это позволит ограничить количество человек на территории катка до 50% от его возможной заполняемости.

На всей территории катка необходимо придерживаться социальной дистанции 1,5 метра, в павильонах проката и других закрытых помещениях необходимо носить маски.

Продажа билетов осуществляется только онлайн.

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