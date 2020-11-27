Мощный ливень превратил саудовскую пустыню в лужу грязи

В Саудовской Аравии сообщили о мощном ливне - в некоторых регионах страны предупреждают о смерчах и грозах.

Сильнее всего пострадал город Джидда, расположенный на побережье Красного моря. Из-за непогоды в городе размыло дороги. Местные жители публикуют в соцсети кадры автобусов и грузовиков, которые буквально тонут в потоке песка и воды.

По сообщениям властей страны, сейчас ведутся работы по эвакуации местных жителей из пострадавших районов.