Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России выявили случаи повторного заражения коронавирусом

Алена Миронова
17:56 27.11.2020
В стране выявили уже 2,2 миллиона человек с COVID-19.
В России выявили случаи повторного заражения коронавирусом
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что в России выявили случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Есть, они были опубликованы», - передает РИА Новости ответ главы ведомства на соответствующий вопрос.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие в столице ограничения по коронавирусу до 15 января. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:39 Армия
Видео
Высокая ответственность: к восстановлению инфраструктуры на острове Русский подключились военнослужащие
17:58 Мнение
мнение
Оказывать на РФ давление бесполезно: политолог прокомментировал призыв ФРГ говорить с Россией «с позиции силы»
17:13 В стране и мире
В Минздраве назвали сроки начала вакцинации россиян от коронавируса
15:51 ОПК
Видео
«Павел Державин» вошел в состав Черноморского флота: кадры с борта корабля
14:03 В стране и мире
Освободить Русский мост от ледяных оков: впечатляющие кадры работы спасателей во Владивостоке
Популярное
Популярное
Возле Солнца обнаружили НЛО в 25 раз больше Земли
В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
Видео
«А зрители готовы?»: Пригожин раскритиковал предложение позвать на «голубой огонек» Моргенштерна
Видео
Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.