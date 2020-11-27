В стране и мире В России выявили случаи повторного заражения коронавирусом Алена Миронова В стране выявили уже 2,2 миллиона человек с COVID-19. © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что в России выявили случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией. «Есть, они были опубликованы», - передает РИА Новости ответ главы ведомства на соответствующий вопрос. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие в столице ограничения по коронавирусу до 15 января. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика