В России появился единый телефонный номер по COVID-19

В России был введен единый телефонный номер для вызова врача или скорой помощи при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», - цитирует слова политика агентство ТАСС.

Также Чернышенко отметил, что к работе по развертыванию и оснащению колл-центров подключили 27 субъектов РФ. В дальнейшем по номеру 112 можно будет не только вызвать врача, но дистанционно оформить больничный лист, доставку лекарств и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.