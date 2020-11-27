В Минздраве назвали сроки начала вакцинации россиян от коронавируса

В России массовая вакцинация от коронавирусной инфекции будет в январе-феврале. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу. На данный момент идет масштабирование производства.

«То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале. Ну и группы риска будут вакцинированы уже в декабре, чтобы обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб», - сообщил министр.

Глава Минздрава уточнил, что в группы риска входят сотрудники служб жизнеобеспечения, медицинские работники, учителя, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, лица старшего возраста.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин не может принимать участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции в качестве добровольца.

На 27 ноября 2020 года в России зафиксировано 2 215 533 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 27 543 человека.