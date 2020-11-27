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СК опубликовал кадры допроса соучастников смертельного конфликта в родительском чате в Волгограде

Алена Миронова
17:05 27.11.2020
Кроме основного обвиняемого в гибели мужчины к ответственности привлечены его сестра с мужем.
© Видео: СУ СК РФ по Волгоградской области © Фото: СУ СК РФ по Волгоградской области

В Волгограде установлены и привлечены к ответственности все соучастники конфликта в отделении банка, в результате которого погиб 41-летний мужчина.

Следователи допросили всех очевидцев и свидетелей произошедшего и уже провели ряд судебных экспертиз.

Комплекс следственных действий позволил установить все обстоятельства преступления, а также всех лиц, причастных к гибели мужчины.

Основной фигурант уголовного дела обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

К ответственности также привлечены его сестра с мужем.

Отмечается, что органы следствия обладают объективными доказательствами того, что подстрекателем силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате.

Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября 2020 года он приехал к месту работы риелтора, но мужчина, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. После этого обвиняемая стала провоцировать потерпевшего по переписке. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту женщина уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Пока брат женщины наносил смертельные удары, ее муж наблюдал за происходящим и был готов в любой момент принять участие в драке.

Мужчину задержали. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Что касается его супруги - учитывая, что у женщины на иждивении находятся двое малолетних детей, одному из которых год, следователи будут ходатайствовать перед судом о запрете ей определенных действий.

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. В ближайшее время сообщники ознакомятся с материалами следствия.

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