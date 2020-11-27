Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил о важности работы над новой Конституцией. По его словам, со старым вариантом документа не следует передавать полномочия президента другому человеку, иначе «будет беда». Также Лукашенко отметил, что не будет президентом при новой Конституции.

«С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу», - цитирует слова Лукашенко издание «Белта».

Также президент отметил, что при работе над новым документом следует учитывать мнение народа, - если белорусы проголосуют за создание партийных списков, «так и будет», заявил президент.