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Сроки проведения ЕГЭ буду определены до конца 2020

Алексей Курильченко
16:14 27.11.2020
Министерство образования не рассматривает онлайн-формат проведения экзамена.
Сроки проведения ЕГЭ буду определены до конца 2020
© Фото: mos.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что решение о сроках проведения Единого государственного экзамена в 2021 году будет принято до конца текущего года. Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам проведения мероприятий по оценке качества общего образования.

«После этой работы, которую мы проведем, мы уже, наверное, не как в прошлом году будем всех томить и говорить, когда пройдет экзамен, передвигается экзамен или нет, в каком формате пройдет. Мы до Нового года окончательное решение, согласованное с правительством РФ, дадим», - сообщил Музаев.

Также глава ведомства отметил, что до конца года будут определены и сроки проведения Основного государственного экзамена для 9-х классов. Музаев отметил, что ведомство не рассматривает вариант проведения экзаменов в онлайн-формате – все мероприятия будут проводиться очно.

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