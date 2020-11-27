Ведущая «Часа суда» получила срок за мошенничество
Суд приговорил Елену Дмитриеву к двум годам условно.
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Замоскворецкий суд Москвы приговорил исполнительницу роли судьи в передаче «Час суда» Елену Дмитриеву к условному сроку по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Валентина Норбах.
«В отношении Елены Дмитриевой вынесен приговор по статье за мошенничество. Назначено наказание - два года лишения свободы условно», - сообщила Норбах.
По информации СМИ, Дмитриева пообещала неназванному бизнесмену использовать свои связи в силовых структурах для разрешения спора с деловым партнером. Последний обратился в полицию, после чего Дмитриева была задержана.