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Ведущая «Часа суда» получила срок за мошенничество

Алексей Курильченко
16:01 27.11.2020
Суд приговорил Елену Дмитриеву к двум годам условно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CourtHour, YouTube

Замоскворецкий суд Москвы приговорил исполнительницу роли судьи в передаче «Час суда» Елену Дмитриеву к условному сроку по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Валентина Норбах.

«В отношении Елены Дмитриевой вынесен приговор по статье за мошенничество. Назначено наказание - два года лишения свободы условно», - сообщила Норбах.

По информации СМИ, Дмитриева пообещала неназванному бизнесмену использовать свои связи в силовых структурах для разрешения спора с деловым партнером. Последний обратился в полицию, после чего Дмитриева была задержана.

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