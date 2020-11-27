В стране и мире Защита обжалует арест бывшего заместителя директора ФСИН России Ирина Киселенко Максименко заключат под стражу до 25 января 2021 года. © Фото: Пресс-служба Басманного суда, РИА Новости Защита обжалует арест бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, обвиняемого в превышении должностными полномочиями при строительстве объектов ФСИН. Об этом сообщила его адвокат. «Безусловно, будем обжаловать решение Басманного суда. Считаем арест слишком жесткой мерой пресечения», - сказала защитник.



Адвокат попросила суд отправить подзащитного под домашний арест, передает ТАСС.



По версии следователей, в 2018 году Максименко нелегально организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России.



Федеральная целевая программа на 2018-2019 годы не была исполнена на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей.



Максименко грозит до 10 лет колонии. Вину он не признает. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика