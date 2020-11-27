Россияне определили размер пенсии для комфортной старости

Жители России поделились своими представлениями о размере пенсии, достаточной для комфортной жизни. Более трех тысяч профессионалов восьми разных отраслей участвовали в совместном опросе сервиса по подбору персонала «Работу.ру» и Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

Наиболее высокими оказались запросы специалистов IT-сферы и сотрудников финансовой и строительной областей. В частности, как свидетельствуют данные опроса, имеющиеся в распоряжении РБК, речь идет о сумме в более 100 тысяч рублей в месяц. Ее сочти достойной 23% среди опрошенных IT-специалистов, 20 и 22% строителей и финансистов соответственно.

В два раза скромнее оказались запросы у медработников, учителей, сотрудников общепита и водителей. Им для комфортной старости необходима сумма в диапазоне от 40 до 50 тысяч ежемесячно. За размер такой пенсии высказали пожелания 23% работников кафе и ресторанов, 21% медиков и учителей и 19% трудящихся в сфере транспорта и логистики.

Работающие в производстве посчитали достаточной на жизнь в старости сумму еще ниже - 30-40 тысяч рублей ежемесячно. Эти цифры поддержал каждый пятый респондент, задействованный в работе на производстве.