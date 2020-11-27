В стране и мире «Сибиряк» вытеснит «Таню»: москвичей ждет противостояние воздушных масс Ирина Киселенко «Сибиряк» принесет малооблачную и сухую погоду. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Жителей Москвы с середины следующей недели ожидает солнечная, малооблачная и морозная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам специалиста, циклон «Таня» уступит антициклону «Сибиряк». «С 2-го числа, со среды, и далее всю следующую неделю будет антициклон Сибирский. «Сибиряк» принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до -7...-12°C ночью, -2..-7°C днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным», - рассказал синоптик РИА Новости. Ранее стало известно, что в Приволжском федеральном округе в ближайшие три дня ожидается неблагоприятная погода - на юге округа спрогнозирован ледяной дождь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика