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«Сибиряк» вытеснит «Таню»: москвичей ждет противостояние воздушных масс

Ирина Киселенко
15:43 27.11.2020
«Сибиряк» принесет малооблачную и сухую погоду.
«Сибиряк» вытеснит «Таню»: москвичей ждет противостояние воздушных масс
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Жителей Москвы с середины следующей недели ожидает солнечная, малооблачная и морозная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, циклон «Таня» уступит антициклону «Сибиряк».

«С 2-го числа, со среды, и далее всю следующую неделю будет антициклон Сибирский. «Сибиряк» принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до -7...-12°C ночью, -2..-7°C днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным», -  рассказал синоптик РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Приволжском федеральном округе в ближайшие три дня ожидается неблагоприятная погода - на юге округа спрогнозирован ледяной дождь.

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