Путин обсудил с Совбезом работу российских миротворцев в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы борьбы с преступлениями в киберпространстве, положение дел вокруг Нагорного Карабаха, деятельность российских миротворцев и гуманитарной миссии в Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Основная тема совещания - повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности. Состоялся также разговор о деятельности российских миротворцев и о работе гуманитарной миссии в Карабахе», - заявил Песков.

Песков отметил, что президент информировал участников совещания о состоявшихся телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.



Также на совещании затрагивались вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.