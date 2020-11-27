Суд арестовал бывшего замглавы ФСИН Максименко

Басманный суд Москвы арестовал сроком на два месяца бывшего замдиректора ФСИН РФ Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которого строительная организация понесла 189 миллионов рублей убытка.

Таким образом, после удовлетворения ходатайства стороны обвинения Максименко заключен под стражу до 25 января 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, арестовать его ранее просил СКР. Задержание Максименко произошло накануне этого. По данным следствия, он незаконно организовал заключение контрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН, а строительная компания, получавшая контракты, изначально не имела ресурсов для выполнения договоренностей.