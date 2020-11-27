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В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов

Алена Миронова
15:41 27.11.2020
Исключение составляют лишь те случаи, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».
В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на публичную демонстрацию изображений военных преступников и распространение нацистской атрибутики.

«Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», - отмечается в тексте документа, опубликованном в думской электронной базе данных.

Так, предлагается установить запрет на «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов <...> как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Исключение предлагается сделать лишь для случаев, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

Поправки предложены в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

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