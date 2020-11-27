Диетолог рассказал, как переносят коронавирус веганы

Врач терапевт-диетолог Лариса Табачникова рассказала «Звезде» о том, как веганы переносят заболеваемость COVID-19 и к каким болезням они более склонны, чем мясоеды. По словам врача, влияние зависимости употребления мяса и устойчивости к коронавирусу пока не изучено до конца.

«У вегетарианцев и веганов может наблюдаться витаминный дефицит и склонность к анемии - это подтвержденные факты. Однако говорить о влиянии на иммунную систему и устойчивости к вирусным инфекциям пока рано - однозначного мнения пока нет. На данный момент ученые изучили лишь патогенные влияния коронавируса на организм - нам лишь предстоит узнать, какие именно факторы позволяют лучше или хуже переносить заболеваемость», - сообщила Табачникова.

Также врач отметила, что отказ от употребления мяса в первую очередь повлияет на микрофлору кишечника - изменения иммунной системы в этой ситуации индивидуальны.