Возле Солнца обнаружили НЛО в 25 раз больше Земли

В ходе изучения снимков Солнца, сделанными NASA, «охотники за инопланетянами» сообщили об обнаружении гигантского неопознанного летающего объекта. По словам исследователя, на снимках звезды заметна гигантская неестественная вспышка. Ее размеры могут говорить о присутствии постороннего объекта, размеры которого могут значительно превышать размеры Земли.

По словам Скотта Уоринга - одного из «охотников», - по предварительным подсчетам, размеры объекта в 25 раз превышают размер нашей планеты. Как сообщает издание Express, радиус НЛО приблизительно равняется 159 тысячам километров, в то время как радиус Земли составляет всего 6 371 километр.

Охотники считают, что НЛО появилось из внутренней части Солнца - это может быть космический корабль, собиравший энергию звезды. Это может подтвердить теорию о том, что внутри Солнца находится пустое пространство.

Ученые, работающие с NASA, объясняют появление объекта присутствием «космической перхоти» - так исследователи называют мусор, появляющийся перед объективами телескопов. По словам ученых, объект может быть чем-угодно - начиная кусочками льда и заканчивая обломками космических кораблей.