Бензовоз и грузовик вспыхнули после столкновения под Владимиром
Пострадали два человека: по предварительным данным, это водители транспортных средств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Под Владимиром на участке федеральной трассы М-7 «Волга» бензовоз столкнулся с грузовиком. Движение на трассе пришлось полностью перекрыть.
Машины не смогли разъехаться на скользкой дороге. А сразу после аварии загорелись. От удара один из большегрузов вылетел в кювет, другой развернуло поперек дороги, а кабина отлетела на несколько метров от цистерны.
Движение по трассе перекрыто.