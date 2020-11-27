В стране и мире Бензовоз и грузовик вспыхнули после столкновения под Владимиром Ирина Киселенко Пострадали два человека: по предварительным данным, это водители транспортных средств. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ Под Владимиром на участке федеральной трассы М-7 «Волга» бензовоз столкнулся с грузовиком. Движение на трассе пришлось полностью перекрыть. Машины не смогли разъехаться на скользкой дороге. А сразу после аварии загорелись. От удара один из большегрузов вылетел в кювет, другой развернуло поперек дороги, а кабина отлетела на несколько метров от цистерны. Движение по трассе перекрыто. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика