Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом
Выборы президента США состоялись третьего ноября, но имя главы государства не названо до сих пор.
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что покинет Белый дом в том случае, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента Джо Байдена, но такое решение, по его мнению, будет ошибочным.
«Если они это сделают, то совершат ошибку», - приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Выборы президента США состоялись третьего ноября, но имя главы государства не названо до сих пор. Трамп называет себя победителем, обвиняя оппонента в подтасовке результатов голосования. В свою очередь, Байден считает победителем президентской гонки себя и уже приступил к формированию команды.