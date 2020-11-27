Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что покинет Белый дом в том случае, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента Джо Байдена, но такое решение, по его мнению, будет ошибочным.

«Если они это сделают, то совершат ошибку», - приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Выборы президента США состоялись третьего ноября, но имя главы государства не названо до сих пор. Трамп называет себя победителем, обвиняя оппонента в подтасовке результатов голосования. В свою очередь, Байден считает победителем президентской гонки себя и уже приступил к формированию команды.