Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге

В Оренбурге мужчина чуть не сгорел заживо в лифте жилого дома из-за неудачной попытки закурить. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в Сети.

На кадрах хорошо видно, как мужчина заходит в лифт с открытой банкой неизвестной жидкости. Через несколько секунд он решает закурить и поджигает содержимое. В результате жидкость разливается на пол и начинается пожар.

Неизвестный пытается ликвидировать возгорание при помощи куртки, но, вероятно, от нехватки кислорода ему стало плохо и он рухнул на пол.

Спастись мужчине удалось благодаря своевременно открытому лифту - он поднялся на ноги и вышел в подъезд.