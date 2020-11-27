Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге
Видео с камеры наблюдения было опубликовано в Сети.
© Фото: Оренбургская область - Онлайн, VK
В Оренбурге мужчина чуть не сгорел заживо в лифте жилого дома из-за неудачной попытки закурить. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в Сети.
На кадрах хорошо видно, как мужчина заходит в лифт с открытой банкой неизвестной жидкости. Через несколько секунд он решает закурить и поджигает содержимое. В результате жидкость разливается на пол и начинается пожар.
Неизвестный пытается ликвидировать возгорание при помощи куртки, но, вероятно, от нехватки кислорода ему стало плохо и он рухнул на пол.
Спастись мужчине удалось благодаря своевременно открытому лифту - он поднялся на ноги и вышел в подъезд.