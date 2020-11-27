В стране и мире На Приволжье обрушится ледяной дождь Алексей Курильченко Жителей региона также предупредили о гололедице и снежном накате. © Фото: Alvin Engler, Unsplash.com В Приволжском федеральном округе ожидается неблагоприятная погода – на юге округа спрогнозирован ледяной дождь. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Наиболее неблагоприятная погода в Приволжском федеральном округе в ближайшие три дня, на большей части округа снег, мокрый снег. А на 29 ноября на юге округа ледяной дождь», - цитирует слова синоптика агентство РИА Новости. Также синоптик отметил, что оценить силу ледяного дождя и сопоставить его с аналогичным явлением Приморье можно будет позднее. Напомним, что из-за ледяного дождя более 180 тысяч жителей Владивостока и соседних городов на несколько дней лишились электро- и теплоснабжения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика