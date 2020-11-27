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Ученые выяснили, что животные переживают человеческие эмоции

Светлана Иванова
14:25 27.11.2020
Животные, как и люди, переживают эмоции и пребывают в разном настроении. Так, поведение животных связано с испытываемыми ими чувствами.
Ученые выяснили, что животные переживают человеческие эмоции
© Фото: Ariane Lohmar, imageBROKER.com, Globallookpress

Животные, как и люди, переживают эмоции и пребывают в разном настроении. Об этом заявили ученые из Северной Ирландии, опираясь на данные нового исследования. В Королевском университете в Белфасте увязали поведение животные с испытываемыми ими чувствами. В частности, речь идет о способности зверей радоваться победам и страдать от поражения, сообщает Express со ссылкой на данные Proceedings of the Royal Society.

В рамках работы биологи выясняли, как на настроения животных влияют конкуренция и соперничество за доступ к ресурсам для роста, воспроизводства и выживания. Ученые заметили закономерность: выигрывая конкурс, животные находились в приподнятом расположении духа и были менее склонны ожидать появление хищников в своей среде. И, напротив, проигравшие звери страдали от негативных эмоций и в будущем старались избегать соревнований.

Это же поведение прослеживается у животных и при конкуренции в живой среде. К примеру, подавленное проигрышем в драке животное будет реже вступать в новые битвы. Исследователи подчеркивают, что эмоциональные реакции могут сказываться на принятии решений в потенциально опасных для жизни ситуациях, когда животные оценивают среду не исходя из пережитого опыта, а в связи с испытываемыми в настоящее время эмоциями.

По мнению ученых, результаты работы позволят не только лучше понимать животных и прогнозировать их поведение, но и корректировать их эмоциональное состояние и благополучие.

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