Ученые выяснили, что животные переживают человеческие эмоции

Животные, как и люди, переживают эмоции и пребывают в разном настроении. Об этом заявили ученые из Северной Ирландии, опираясь на данные нового исследования. В Королевском университете в Белфасте увязали поведение животные с испытываемыми ими чувствами. В частности, речь идет о способности зверей радоваться победам и страдать от поражения, сообщает Express со ссылкой на данные Proceedings of the Royal Society.

В рамках работы биологи выясняли, как на настроения животных влияют конкуренция и соперничество за доступ к ресурсам для роста, воспроизводства и выживания. Ученые заметили закономерность: выигрывая конкурс, животные находились в приподнятом расположении духа и были менее склонны ожидать появление хищников в своей среде. И, напротив, проигравшие звери страдали от негативных эмоций и в будущем старались избегать соревнований.

Это же поведение прослеживается у животных и при конкуренции в живой среде. К примеру, подавленное проигрышем в драке животное будет реже вступать в новые битвы. Исследователи подчеркивают, что эмоциональные реакции могут сказываться на принятии решений в потенциально опасных для жизни ситуациях, когда животные оценивают среду не исходя из пережитого опыта, а в связи с испытываемыми в настоящее время эмоциями.

По мнению ученых, результаты работы позволят не только лучше понимать животных и прогнозировать их поведение, но и корректировать их эмоциональное состояние и благополучие.